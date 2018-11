POL-SE: Norderstedt, Glashütte, Mittelstraße / Polizei erbittet Hinweise nach Diebstahl einer Harley-Davidson

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit von Sonntag, den 11.11.18, 16:00 Uhr, bis zum 12.11.18, 15:45 Uhr, wurde in Norderstedt, Glashütte, eine Harley-Davidson aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße entwendet. Die blaue Softail Heritage hat ein Adlermotiv auf dem Kupplungsdeckel und ein Windschild. Der Schaden liegt bei rund 12.000 Euro. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 040-528060 um Hinweise. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Verbleib des Motorrades machen?

