POL-SE: Uetersen - Polizei erbittet Zeugenhinweise nach Einbruch in Sonnenstudio

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zum heutigen Dienstag ist es in der Straße Röpckes Mühle zu einem Einbruch in ein Sonnenstudio gekommen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, verschafften sich die noch unbekannten Täter um 23:45 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie grobe Gewalt anwendeten. Laut Zeugenangaben soll es sich dabei um zwei Personen, einmal mit weißer und einmal mit dunkler Oberbekleidung, gehandelt haben.

Zum Stehlgut liegen aktuell noch keinerlei Informationen vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 04101 2020 entgegen.

