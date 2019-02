Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Quirnheim

Quirnheim (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines Mazda befuhr gegen 11.15 Uhr die K26 von Quirnheim kommend in Fahrtrichtung Kindenheim. Ein 62-Jähriger wollte zu diesem Zeitpunkt in Quirnheim mit seinem Opel Astra aus dem Gewerbegebiet Klein Wust auf die K26 einfahren. Da er hierbei den 22-Jährigen übersah, kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall überschlug sich der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug. Aufgrund des Unfalls dürfte an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstanden sein, so dass die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte bei circa 13000,00 Euro liegen. Beide Fahrzeugführer wurden nicht verletzt. Die K26 war im Rahmen der Unfallaufnahme für eine halbe Stunde gesperrt. (sw)

