Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in der Grainstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwischen dem 12.02. und dem 13.02. wurde in der Grainstraße ein geparkter Pkw Seat Leon beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Am Seat entstand ein größerer Streifschaden an der Fahrertür. Es konnten zudem grüne Lackanhaftungen festgestellt werden. Der Schaden wird auf 1500EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt.

