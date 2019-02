Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Täter nach versuchtem Einbruch gefasst

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht auf den 17.02.2019, um 02:33 Uhr, konnten durch die zuständige Sicherheitsfirma über deren Überwachungskamera zwei Personen an einer Kellertreppe auf dem Gelände eines Fahrradgeschäftes in der Weinstraße in Wachenheim erkannt werden. Durch die beiden eingesetzten Streifenbesatzungen konnten die beiden männlichen osteuropäischen Täter gestellt und festgenommen werden. Bei der Untersuchung des Tatortes wurde festgestellt, dass an einer Tür manipuliert wurde. Bereits am Vortag, 16.02.2019, um 15:07 Uhr, wurde durch die gleiche Sicherheitsfirma eine Person an der Kellertreppe gemeldet, welche sich dort unberechtigt aufgehalten haben soll. Inwieweit es sich hierbei um eine Vorbereitungstat handelte, muss durch weitere Ermittlungen abschließend geklärt werden. Durch den Einbruchversuch ist kein Sachschaden entstanden.

