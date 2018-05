Cuxhaven (ots) - Bereich Cuxhaven

Fahrradkontrollwoche

Cuxhaven. In der Zeit vom 28.04.-04.05. hat die Polizei in Cuxhaven wieder vermehrt Fahrradkontrollen durchgeführt. Es wurden viele Fahrradfahrer, auch mit Elektromotor, kontrolliert. Dabei wurde das Hauptaugenmerk auf technische Mängel gelegt. Fahrräder mit Elektromotoren sind bislang nicht weiter aufgefallen. Verstöße wurden nur in dieser Kontrollwoche mündlich verwarnt. In diesem Jahr wird der Einsatz- und Streifendienst noch zwei weitere Fahrradkontrollwochen durchführen. Dann wird auch das Verhalten der Radfahrer in Betracht gezogen.

