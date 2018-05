POL-CUX: Motorroller in Brand gesetzt++Fahrrad am Bahnhof entwendet++VU mit leicht verletzter Person++

Cuxhaven (ots) - Motorroller in Brand gesetzt

Cuxhaven. In der letzten Nacht gegen 2 Uhr geriet in der Delftstraße ein in einer Parkbucht vor einem Mehrparteienhaus abgestellter Honda Motorroller aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen dabei auf einen nebenstehenden Ford Transit über, so dass auch dieser stark beschädigt wurde. Eine Brandstiftung erscheint wahrscheinlich. Das Feuer wurde durch die Berufsfeuerwehr Cuxhaven gelöscht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Cuxhaven, Tel. 04721-5730, zu wenden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Fahrrad am Bahnhof entwendet

Cuxhaven. Am vergangenen Mittwoch zwischen 6:30 und 16:30 Uhr wurde am Bahnhof am Fahrradabstellplatz ein abgeschlossenes schwarzes Fahrrad der Marke Galant Lite Geuts im Wert von ca. 700 EUR entwendet.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VU mit leicht verletzter Person

Langen. Am Donnerstag befuhr gegen 14 Uhr ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Langen den Norderweg aus Imsum kommend in Richtung Langen. Vor der Brücke über den Grauwallkanal musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 68-jähriger aus Bremerhaven erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das Motorrad auf. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rückfragen bitte an:

Kriminalhauptkommissar Uwe Sandrock

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

