Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher und Hehler festgenommen - zahlreiches Diebesgut sichergestellt

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Die Polizei hat am Samstag, 22. Juni, einen mutmaßlichen Dieb und seinen Hehler festgenommen. Gegen 20.25 Uhr betrat ein 31-Jähriger ein Mehrfamilienhaus an der Leopoldstraße, brach im Hausflur ein Fahrradschloss auf und entwendeten das Fahrrad. Anschließend brachte er das Rad zu einem ihm bekannten 40-Jährigen in die Straße Eickenscheidter Fuhr und verkaufte das Rad an den mutmaßlichen Hehler. Danach kehrte der Dieb in das Haus an der Leopoldstraße zurück und entwendete ein Paar Turnschuhe aus dem Hausflur. Hierbei wurde er vom Eigentümer der Schuhe erwischt und angesprochen. Während die alarmierte Polizei noch im Hausflur mit dem 31-Jährigen sprach, kam ein weiterer Hausbewohner hinzu und berichtete vom Diebstahl seines Fahrrades. Der ertappte Dieb zeigte sich geständig und erzählte den Beamten auch, wohin er seine Beute gebracht hatte. Daraufhin fuhr die Polizei zur Wohnung des mutmaßlichen Hehlers an der Eickenscheidter Fuhr. Hier durchsuchten die Beamten mehrere Kellerräume und fanden neben dem zuvor entwendeten Fahrrad Werkzeuge, einen Rollator und weitere Fahrräder. Die vermeintliche Hehlerware wurde sichergestellt. Sowohl der 31-Jährige als auch der 40-jährige mutmaßliche Hehler wurden vorläufig festgenommen. Der 40-Jährige wurde am nächsten Tag wieder aus dem Gewahrsam entlassen, der 31-Jährige wurde auf richterliche Anordnung in die Justizvollzugsanstalt gebracht. /bw

