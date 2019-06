Polizei Essen

POL-E: Essen: Borbecker nimmt Unbekannten auf und wird kurze Zeit später von ihm bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck-Mitte: Am Donnerstagabend (20. Juni, 20:00 - 22:00 Uhr) ist ein 57-Jähriger in seiner Wohnung von zwei Unbekannten bestohlen worden, einer der beiden Männer hatte zuvor mehrere Tage bei ihm gewohnt.

Der 57-jährige Borbecker war mit dem etwa 20-jährigen Unbekannten am Borbecker Bahnhof ins Gespräch gekommen. Dieser habe sich ihm als "Alex" vorgestellt, der quasi obdachlos und auf der Suche nach Arbeit sei. Spontan beschloss der Borbecker dem Unbekannten zu helfen und nahm ihn bei sich auf.

Am Donnerstagabend tauchte der Unbekannte dann mit einem anderen Mann auf, der den Borbecker an seiner Wohnungstüre heftig attackierte, so dass dieser nach eigenen Aussagen das Bewusstsein verlor. Am nächsten Tag stellte der 57-Jährige fest, dass ihm unter anderem Bargeld, ein Smartphone und eine Foto-Kamera fehlten.

Der erste Unbekannte stellte sich als "Alex" vor. Er ist circa 175 cm groß, etwa 20 Jahre alt und sehr schlank. Außerdem hat er sehr kurze Haare (fast Glatze) und einen rötlich-braunen Stoppelbart. Insgesamt wirkte sein Erscheinungsbild "heruntergekommen".

Der zweite Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt, circa 185 cm groß und muskulös. Er trug einen schwarzen Vollbart.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können, diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

