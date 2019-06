Polizei Essen

POL-E: Essen: Taxifahrer beraubt - Polizei sucht nach zwei unbekannten Männern

Essen (ots)

45356 E.-Bergeborbeck: Nach einem Überfall auf einen Taxifahrer am Dienstag, 25. Juni, auf der Heegstraße sucht die Polizei nach zwei unbekannten Männern. Gegen 0.10 Uhr wurde hier ein 61-jähriger Taxifahrer von zwei Fahrgästen beraubt. Die beiden Männer waren zuvor an der Horster Straße in Bottrop in das Taxi gestiegen und wollten sich nach Bergeborbeck zum Autokino fahren lassen. Dort angekommen änderten sie ihre Meinung und gaben einen Supermarkt als neues Fahrziel an. An der Heegstraße wollten die Männer dann ausstiegen und baten den Taxifahrer anzuhalten. Nachdem sie erst über den Fahrpreis verhandeln wollten, bezahlten die Männer schließlich mit einem größeren Geldschein. Als der Taxifahrer für Wechselgeld nach seinem Portemonnaie griff, fasste ihm einer der Täter von der Rückbank aus von hinten um den Hals und entriss ihm das Portemonnaie. Der zweite Täter saß auf dem Beifahrersitz und griff nach dem Handy des 61-Jährigen, welches in der Mittelkonsole des Taxis lag. Mit ihrer Beute stiegen die Räuber aus und flohen in einen nahe gelegenen Waldweg. Ein Zeuge folgte den Flüchtigen noch, verlor sie aber aus den Augen. Die Unbekannten sind etwa 35 Jahre alt und von schlanker Statur. Einer trug ein weißes T-Shirt und ein dunkles Basecap. Nach Angaben des Taxifahrers sprachen sie Russisch und Türkisch miteinander. Der 61-jährige Taxifahrer blieb bis auf einen Schock unverletzt. Die Polizei setzte bei der Fahndung nach den Räubern auch einen Hubschrauber ein. Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter der unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

