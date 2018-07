Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Eigentümer von Kinderlaufrad gesucht

Am Sonntag, 01. Juli 2018, etwa 22.30 Uhr, wurde ein Kinderlaufrad der Marke Puky (rot-gelb) in Cloppenburg, Sternbusch, von einer männlichen Person in einen Garten geworfen. Nachdem das Rad dort einige Tage gelegen hatte, wurde es am 05. Juli 2018 durch eine Anwohnerin an die Polizei übergeben. Wurde das Kinderlaufrad entwendet oder einfach "nur" illegal entsorgt? Die Polizei sucht den Eigentümer des Fahrrades und/oder weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Löningen - Diebstahl von Kupferrohr

In der Zeit vom 03. Juli 2018, 17:00 Uhr, bis 05. Juli 2018, 12:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr von einer Garage im Weldemannsweg. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer 05432/9500 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 05. Juli 2018 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Molbergen mit einem Opel die Fritz-Reuter-Straße, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 03. Juli 2018, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Bahnhofsallee beim Ein- oder Ausparken einen VW Polo. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer 05432/9500 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am 05. Juli 2018, gegen 17:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Linderner Straße. Eine 28-Jährige aus Lastrup fuhr mit einem VW Tiguan rückwärts aus seiner Parklücke. Zeitgleich beabsichtigte ein 49-Jähriger aus Lastrup, mit seinem VW Touareg rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Hierbei stießen beide Pkw zusammen. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lastrup unter der Telefonnummer 04472/8429 zu melden.

