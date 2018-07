Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Eigentümer von Kinderlaufrad gesucht

Am Sonntag, 01. Juli 2018, etwa 22.30 Uhr, wurde ein Kinderlaufrad der Marke Puky (rot-gelb) in Cloppenburg, Sternbusch, von einer männlichen Person in einen Garten geworfen. Nachdem das Rad dort einige Tage gelegen hatte, wurde es am 05. Juli 2018 durch eine Anwohnerin an die Polizei übergeben. Wurde das Kinderlaufrad entwendet oder einfach "nur" illegal entsorgt? Die Polizei sucht den Eigentümer des Fahrrades und/oder weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

