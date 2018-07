Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 05. Juli 2018, gegen 11:25 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer in Lohne von der Bakumer Straße kommend in den Grimbartweg. Hierbei beschädigte er einen dort stehenden Kabelverteilerkasten. Der Unfallverursacher, der mit einem Mercedes unterwegs war, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer 04442/93160 entgegen.

