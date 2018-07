Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Gut vorbereitet ins Viertelfinale

Die Endphase der Fußballweltmeisterschaft 2018 naht und die Viertelfinalspiele stehen dieses Wochenende an. Die Spannung steigt und die Emotionen der Fußballanhänger wachsen. Am Samstag, den 07. Juli 2018, findet eine Spielpaarung unter Beteiligung der russischen Nationalmannschaft statt. Da im Zuständigkeitsbereich der Polizei Cloppenburg viele Fans der russischen Nationalmannschaft ansässig sind, kam es am vergangenen Wochenende nach dem Sieg der russischen Nationalmannschaft zu Jubelfeiern, die auch zu Verkehrsbehinderungen, insbesondere im Bereich des Pingel-Anton-Kreisels, führten. Für das Spiel am Samstag ist die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Zusammenarbeit mit der Stadt Cloppenburg gut vorbereitet, um die Behinderung der Allgemeinheit so gering wie möglich zu halten, denn nicht nur auf dem Fußballfeld gelten Spielregeln, sondern auch im Straßenverkehr.

Wie bereits Anfang Juni zu Beginn der Fußballweltmeisterschaft in einem Zeitungsartikel veröffentlicht, ruft die Polizei Cloppenburg trotz aller aufschäumenden Emotionen zu besonnenem Handeln auf.

Auch um schweren Verletzungen vorzubeugen, will die Polizei folgendes Verhalten nicht dulden:

- das Sitzen auf Fahrzeugdächern und Motorhauben - das Stehen in Fahrzeugen (Cabriolet etc.) - das Hinauslehnen des Körpers aus den Seitenfenstern oder dem Schiebedach - das Zufahren auf einzelne Personen oder Personengruppen - das Einfahren in Bereiche, in denen Fußgängerverkehr herrscht - der Autokorso ist kein Freibrief für Rotlichtverstöße, auch daran sei erinnert.

Hier wird die Polizei konsequent einschreiten und derartiges Verhalten unterbinden. Das gilt natürlich auch für Alkohol und Drogen am Steuer.

Vor allem sollten Fans auch beim Autokorso angeschnallt bleiben. Überschwänglich feiernden Fußballanhängern drohen selbst bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten lebensbedrohliche Verletzungen.

Durch das Anbringen von Fahnen oder Schals am Auto darf die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt werden. Selbst kleinere Fahnen stellten für andere Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger eine potenzielle Gefahr dar, wenn sie verloren gingen und dabei durch die Luft wirbeln. Beim Autokorso ist auch der Sicherheitsabstand zu beachten. Kolonnenfahrer sollten sich daher darauf einstellen, dass sich andere Autofahrer unvorhersehbar verhalten können.

Trotz aller Hinweise wünscht die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta der russischen Nationalmannschaft viel Erfolg für das Viertelfinale.

