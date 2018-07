POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Kampe - Diebstahl eines Bordcomputers

Am Mittwoch, 04. Juli 2018, wurde in Kampe in der Zeit von 6:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Fleischmehlfabrik der Bordcomputer eines Pedelec der Marke Koga Miyata im Wert von etwa 150 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer 04498/2111 entgegen.

Strücklingen - Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, 04. Juli 2018, wurde in Strücklingen in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:30 Uhr an der Wittenburger Straße das hintere Kennzeichen CLP-EX 106 von einem VW Passat entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnumer 04498/2111 oder das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer 04491/93160 entgegen.

