Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Pkw im Stadtgebiet angegangen

In der Nacht zum 03. Juli 2018 wurden in der Klemensstraße, dortiges Parkhaus, sowie in der Bremer Straße ein Opel Corsa, eine Mercedes A-Klasse sowie ein Seat Ibiza angegangen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Täter in die Pkw und durchsuchten diese. Aus einem der Pkw wurde ein Korb mit Pfandflaschen entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.

Vechta - Brand im Zitadellenpark

Am 04. Juli 2018 gegen 15:32 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine etwa 600 qm große Grünfläche im Bereich der Zitadelle in Brand. Der Brand wird durch die Feuerwehren Vechta sowie Langförden gelöscht. Diese waren mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 40 Kameraden vor Ort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.

Visbek - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 04. Juli 2018, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Visbek mit einem Pkw den Döller Damm, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 01. Juli 2018, 12:00 Uhr, bis 03. Juli 2018, 20:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Kötterweg in Richtung Westmark. An der Einmündung stieß er gegen ein rechts an der Straße befindliches Geländer. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. Juli 2018, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:25 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken den auf einem Parkplatz vor einem Blumenladen in der Große Straße abgestellten VW Polo. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer 05494/1536 entgegen.

Goldenstedt - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 04. Juli 2018, gegen 17:00 Uhr beabsichtigte, ein 36-Jähriger aus Goldenstedt mit seinem Pkw von einem Betriebsgelände, welches an der Vechtaer Straße gelegen ist, nach rechts auf die Vechtaer Straße aufzufahren. Hierbei übersieht er einen von rechts kommenden, 18-jährigen Radfahrer aus Goldenstedt. Der Radfahrer wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. Juli 2018, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Heckenweg und beabsichtigte, nach rechts in die Bleichstraße einzubiegen. Hierbei streifte er den am rechten Straßenrand abgestellten Pkw. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer 04442/93160 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Am 04. Juli 2018, gegen 13:00 Uhr, beschädigte eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme beim Wenden eine Grundstücksmauer in der Uhlandstraße. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Diese konnte allerdings wenig später ermittelt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.

