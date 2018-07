POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Anhaltezeichen missachtet und geflohen/Polizist rettet sich durch Sprung zur Seite vor Cabrio-Fahrer

Am Donnerstag, 05. Juli 2018, sollte gegen 08:55 Uhr in Friesoythe auf der Straße Grüner Hof ein schwarzes Opel Cabriolet, welches in Richtung des Kreisverkehrs fuhr, von uniformierten Polizeibeamten der Polizei Cloppenburg kontrolliert werden. Der Fahrer des Cabriolets missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit unmittelbar auf einen 40-jährigen Polizeibeamten, der auf der Fahrbahn stand und eine gelbe Warnweste trug, zu. Dieser konnte einem Zusammenstoß in letzter Sekunde nur durch einen geistesgegenwärtigen Sprung zur Seite aus dem Wege gehen. Die weitere Verfolgungsfahrt unter Minimierung der Eigen- und Fremdgefährdung führte über die Böseler Straße, den Neuenkampsweg und über die Meeschenstraße bis in den Meeschenkamp. Hier ließen die Insassen den Pkw zurück. Die beiden Fahrzeuginsassen, zwei heranwachsende Friesoyther im Alter von 18 und 19 Jahren konnten dort angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Alle Zeugen, denen zu dieser Zeit dieses Fahrzeug aufgefallen ist oder die Augenzeuge des Vorfalls geworden sind, werden dringend aufgerufen, sich beim Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer 04491/93160 zu melden.

