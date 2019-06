Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Microsoft- Mitarbeiter sind als Trickbetrüger in Essen aktiv

Essen (ots)

45117 E- Stadtgebiet: Neben bundesweiten Warnmeldungen sind jetzt auch in Essen und Mülheim/ Ruhr wieder falsche Microsoft- Mitarbeiter als Trickbetrüger auffällig geworden. Donnerstag (25. Juni) meldeten sich Bürger aus dem Essener Süden und berichteten von Telefonanrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter. Die unbekannten Anrufer, die manchmal nur schlecht Deutsch sprachen, erkundigten sich nach den Computern und Laptops der Essener. Die Polizei warnt nachdrücklich vor solchen Anrufern, da die Betrüger offenbar umfangreiche Computerkenntnisse besitzen. In einem Fall griff der Anrufer, der sich als Mitarbeiter der "Microsoft Security Company" vorstellte, per Fernzugriff auf den Rechner zu, übernahm die Kontrolle über den Rechner. Tatenlos musste die Geschädigte zuschauen, wie der Hacker ihr Onlinekonto aktivierte und mehrere tausend Euro auf ein fremdes Konto überwies.

Die Essener Polizei warnt deshalb erneut vor Telefonanrufen möglicher Trickbetrüger. Die Variationen ihrer oft perfekten Lügen verfangen manchmal auch bei vorsichtigen und aufgeklärten Bürgern. "Beenden Sie im Zweifelsfall verdächtige Gespräche und holen sich Rat bei Ihnen vertrauten Personen. Auch wenn die Polizei in manchen Fällen die weltweit operierenden Betrüger identifizieren kann- erbeutetes Geld und Schmuckstücke sind oft unwiederbringlich verloren.

Unter dem Internetadresse: https://polizei.nrw/artikel/achtung-falsche-microsoft-mitarbeiter-rufen-an hat die Polizei NRW einige Informationen zusammengefasst. /Peke

