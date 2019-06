Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zusammenstoß bei Überholvorgang im Ortsbereich

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagmorgen überholte der Fahrer eines Peugeot in der Neugasse einen Ford Focus. An der Unfallörtlichkeit gilt ein Tempolimit von 30 km/h. Beim Wiedereinscheren nach rechts kam es dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Da der Überholte nach ersten Ermittlungen zudem gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hat, wurde gegen beide Unfallbeteiligte ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell