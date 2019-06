Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wer hatte Grün? Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Calenberger Neustadt ist am Dienstag, 11.06.2019, eine 30 Jahre alte Radfahrerin leicht verletzt worden. Die Frau hat gegen 20.45 Uhr die Spinnereistraße in Richtung Braunstraße überquert, als sie vom Daimler eines 21-Jährigen erfasst worden ist.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover hatte die Radfahrerin von der Königsworther Straße kommend die Einfahrt zum Betriebshof Glocksee überquert und bog auf den Radfahrstreifen in Richtung Braunstraße ab. Nach ihrer Aussage zeigte die Radfahrer-Ampel Grün, als sie die Spinnereistraße überquerte. Gleichzeitig fuhr jedoch der 21-Jährige mit seinem Daimler von der Königsworther Straße kommend auf die Spinnereistraße und stieß im Kreuzungsbereich mit der Radfahrerin zusammen. Auch der Autofahrer gab an, bei Grün gefahren zu sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Ampelsituation kurz vor dem Unfall geben können. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /isc, pu

