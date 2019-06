Polizeidirektion Hannover

POL-H: Technischer Defekt löst Brand an Landmaschine aus - 120.000 Euro Schaden

Hannover (ots)

Ein in einer Scheune abgestellter Radlader ist am Sonntagabend, 09.06.2019, an der Lohbergstraße in Wulfelade (Neustadt am Rübenberge) in Brand geraten. Dabei ist das Gebäude teilweise zerstört worden. Die Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer aus.

Gegen 21:00 Uhr hatten mehrere Zeugen eine dichte Rauchwolke über der Scheune bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Den Brandbekämpfern gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Dennoch wurden durch die Hitze mehrere in der Halle abgestellte Landmaschinen beschädigt. Zudem zerstörten die Flammen eine Lichtkuppel im Scheunendach. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben den Brandort am heutigen Dienstag untersucht und kamen zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt an dem Radlader das Feuer verursacht hat. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 120.000 Euro. /isc, has

