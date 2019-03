Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 22.03.2019

Wittlich

Ereignis: Autofahrerin betrunken unterwegs

Ort: Büdesheim, Ortslage

Zeit: 21.03.2019, 11.45 Uhr

Durch Beamte der Gerolsteiner Polizei wurde eine Autofahrerin aus dem Kreis Cochem kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Eine Alkoholmessung ergab den Wert von 2,11 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort untersagt. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins erfolgten im Anschluss.

Ereignis: Autofahrer steht unter Drogeneinfluss

Ort: Gerolstein, Kyllweg

Zeit: 21.03.2019, 13.41 Uhr

Durch Beamte der Polizei Gerolstein wurde ein 31 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein kontrolliert. Es konnten Anzeichen eines Drogenkonsums festgestellt werden. Bei einer weiteren Durchsuchung konnten weiter Betäubungsmittel vorgefunden und sichergestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Ereignis: Fahrräder gestohlen

Ort: Gillenfeld, Holzmaarstraße

Zeit: November 2018 bis 19.03.2019, 14.00 Uhr

Aus einer unverschlossenen Scheune wurden im Tatzeitraum zwei Fahrräder entwendet. Die beiden Trecking- Räder waren vom Eigentümer mittels Schloss gegen Wegnahme gesichert. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Daun, 06592-96260

Ereignis: Fahrradfahrerin wird von Auto erfasst

Ort: Darscheid, Kreisverkehr

Zeit: 21.03.2019, 16.27 Uhr

Eine 53 Jahre alte Fahrradfahrerin befuhr den Kreisverkehr in Darscheid vom Mitfahrerparkplatz kommend in Richtung Karl-Kaufmann-Straße. Eine Autofahrerin aus dem Eifelkreis Bitburg näherte sich von Darscheid. Die 47 Jährige war auf dem Weg nach Daun. Vermutlich übersah sie die Radfahrerin wegen tiefstehender Sonne und kollidierte mit ihr. Diese musste wegen diverser Verletzungen durch das DRK ins Krankenhaus verbracht werden. An Fahrrad und Auto entstand Sachschaden.

