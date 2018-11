POL-PDNW: Einbruch in Einfamilienhaus

Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Am 16.11.2018 in der Zeit von 10.30 bis 12.00 Uhr wurde in Wachenheim in ein Einfamilienhaus "In der Dreispitz" eingebrochen. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe in einem Gästezimmer im Kellergeschoss des 3-geschossigen Einfamilienhauses ein, drangen ins Haus ein und durchwühlten die meisten Räume. Nach erster Bestandsaufnahme wurde vermutlich nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro (Fensterscheibe).

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

