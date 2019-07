Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Alle vier Reifen gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter machten sich zwischen Donnerstag und Dienstag in der Straße "Nord-West-Ring" an einem Mercedes zu schaffen. Sie entwendeten bei dem auf einem Betriebshof abgestellten Fahrzeug sämtliche Reifen inklusive Felgen. Zeugen, die Beobachtungen zum Diebstahl gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 in Verbindung zu setzen.

