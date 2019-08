Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: (2 Meldungen) Bonndorf: Traktorfahrer eingeklemmt und schwer verletzt // Zwei Motorradfahrer zeitgleich leicht verletzt

Freiburg (ots)

1. Meldung: Bonndorf: Traktorfahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Am Samstag, 24.08.19, gegen 14.30 Uhr, entlud ein 82 jähriger Mann seinen Traktor mit Anhänger in Bonndorf. Hierzu verließ er sein Gefährt und hielt sich im Bereich des Anhängers auf. Aus unbekannter Ursache setzte der Traktor sich plötzlich in Bewegung und klemmte den Mann zwischen Anhänger und einer Hauswand ein. Er erlitt hierbei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

2. Meldung: Bonndorf: Zwei Motorradfahrer zeitgleich leicht verletzt

Ein 18 jähriger Motorradfahrer und eine 16 jährige Leichtkraftradfahrerin wurden am Samstag, 24.08.19, gegen 14.30 Uhr, auf der L159 zwischen Bonndorf und Untermettingen leicht verletzt. Die beiden fuhren hintereinander, kamen unabhängig voneinander in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stießen mit der Leitplanke zusammen. Hierbei wurden beide leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Maschinen entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro.

