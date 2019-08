Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Unfall an der Einmündung L113 zur K 5139 - Unfallzeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.25 Uhr, kam es an der Einmündung der L113 / K 5139 zu einem Verkehrsunfall. Ein 1er BMW bog von der Kirnhalde kommen nach links auf die L 113 in Richtung Ottoschwanden ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der die L 113 in Richtung Malterdingen befuhr. Durch das Unfallgeschehen wurde der Krad-Fahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese sich Polizeirevier Emmendingen unter Tel.07641/582-0 zu melden.

td

Medienrückfragen bitte an:

Laura Riske

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1011

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell