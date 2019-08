Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525

Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Auto verletzte sich am Sonntag gegen 09.55 Uhr ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Oberhausen. Der Oberhausener befuhr die B525 in Fahrtrichtung Appelhülsen. An der Kreuzung L874 (Stevertal) ordnete er sich zunächst auf die Linksabbiegerspur ein. Plötzlich entschloss er sich für die Weiterfahrt geradeaus, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 59-jähriger Nottulner konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

