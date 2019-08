Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Hiddingseler Straße/ Opel Zafira beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein weißer Opel Zafira, der an der Hiddingseler Straße in Senden geparkt war, ist dort am Sonntag (25. August) im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17:40 Uhr beschädigt worden. Die Unfallspuren am Heck des Wagens lassen vermuten, dass ein Kinderfahrrad gegen das Auto gestoßen sein könnte. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02591/7930

