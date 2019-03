Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW aufgebrochen

Bückeburg (ots)

(PP) Am gestrigen Tage schlug ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 21:00 Uhr die rechte Seitenscheibe eines in der Lulu-von-Strauß-und-Torney-Straße in Bückeburg in Höhe der Sporthalle abgestellten VW Golf ein und durchwühlte das gesamte Fahrzeug. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, konnte der geschädigte Fahrzeughalter vor Ort nicht feststellen. Mögliche Zeugen zu dem Einbruch werden gebeten, sich unter Telefonnr. 0572295930 bei der Polizei in Bückeburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell