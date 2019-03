Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsüberwachung in der Innenstadt

Rinteln (ots)

(baes) Durch drei Beamte des PK Rinteln wurde am 23.03.2019 in der Zeit von 12.20 Uhr bis 13.30 eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Ostertorstraße durchgeführt. In der Zeit konnten 14 Verstöße festgestellt werden. Anstelle der erlaubten 20 km/h wurde der Schnellste mit 36 km/h eingemessen. Durch einen Anwohner wurde den Beamten sogar ein Kaffee angeboten

