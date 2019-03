Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Immer noch Heißhunger auf Chips

Rinteln Nordstadt (ots)

(baes) Am Samstagabend kurz vor 21.00 Uhr kam es in der Rintelner Nordstadt erneut zu einem Diebstahl. In einer Tankstelle in der Nordstadt wurde eine Tüte Kartoffelchips entwendet. Hierbei handelte es sich um den Täter, der Bereits am Vorabend drei Tüten Chips entwendet hatte. Erneut konnte der Täter im Nahbereich angetroffen werden, er war gerade dabei das Diebesgut aufzuessen. Bei jeder der vier Tüten handelte es sich um eine andere Sorte Chips, es ist unbekannt, ob der Täter bereits seine Lieblingssorte gefunden hat.

