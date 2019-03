Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch auf dem Friedhof.

Rinteln, Steinbergen (ots)

(baes) In der Nacht vom 21. Auf den 22.03.2019 wurde in eine Garage auf dem Gelände des Friedhofes in Steinbergen eingebrochen. Die Täter gelangten durch eine Scheibe in die Garage und entwendeten mehrere Werkzeuge. Wer in der fraglichen Zeit etwas gehört oder gesehen hat, oder anderweitig Hinweise zu der Tat geben kann soll sich bitte mit der Polizei unter 05751 95450 in Verbindung setzen.

