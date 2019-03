Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Pressemeldung des Polizeikommisariats Stadthagen vom 22.03.19 bis 23.03.19 (07.00 h)

Polizeikommissariat Stadthagen (ots)

Verkehrsunfall mit schwerstverletzten Kradfahrer in Niedernwöhren, Wulfhagen (K 28), Höhe Hausnummer 2 Am 22.03,.2019, 19.15 h, befuhr der 39jährige alleinbeteiligte Mann mit seinem Krad, Honda CBR 1000 RR, die K 28 in einer Gruppe von drei Motorradfahrern als Vorausfahrender, aus Niedernwöhren kommend in Fahrtrichtung Nordsehl. Eingangs einer Linkskurve kam er mit seinem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet mit dem Krad in den Seitengraben und kollidierte dabei mit einem Leitpfosten und einem Straßenschild. Der Kradfahrer erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in die MH Hannover transportiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 6700 Euro. Während der Erstversorgung des Schwerverletzten, der Bergung des Krades und der Unfallaufnahme musste die K 28 voll gesperrt werden. Insgesamt waren zwei Funkstreifenwagen und die Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Niedernwöhren mit 40 Kameraden vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Rufnummer 0572140040 zu melden. Insbesondere wird der oder die Fahrer/in eines Pkw gesucht, die/der kurz vor dem Vorfall von dem verunfallten Kradfahrer überholt worden ist.

Schussgeräusche im Bereich Hüttenstraße in Stadthagen Am 22.03.2019, 23.00 h, nahmen Anwohner im Bereich der Hüttenstraße/Gubener Straße drei Schussabgaben wahr. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung suchte den Bereich ab, konnte aber keine Personen antreffen.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien Am Viehmarkt/Querstraße in Stadthagen Am 22.03.2019, 22.40 h, teilt eine Zeugin mit, dass sie zunächst Schüttelgeräusche aus einer Spraydose wahrgenommen habe und anschließend aus dem Fenster heraus eine männliche Person (dunkelhäutig, wenig Haare, ca. 170 cm groß, ca. 40 bis 45 Jahre alt) beobachtet habe, die eine Spraydose in der Hand hielt. Als sie danach vor das Haus gegangen sei, habe sie mehrere ca. 3 m lange silberfarbene, horizontale Streifen an den Hauswänden der Gebäude in der Querstraße 8 und 9 festgestellt. Der Mann sei allerdings schon verschwunden gewesen. Auch die anschließend durchgeführte Fahndung durch die Polizei führte nicht zum Ergreifen des Täters. Der Sachverhalt wurde anschließend von den eingesetzten Beamten aufgenommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen "Unbekannt" eingeleitet.

Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden in Lindhorst, Bahnhofstraße Am 22.03.2019, 14.30 h, fuhr ein 92jährige Lindhorster mit seinem Pkw Skoda Fabia von einem Parkplatz an der dortigen Volksbank auf die Bahnhofstraße und übersah dabei einen auf der Bahnhofstraße fahrenden bevorrechtigten Pkw Renault Capture, der von einem 57jährigen Lindhorster geführt wurde. Es kam dabei auf der Bahnhofstraße zum Zusammenstoß beider Pkw. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an beiden beteiligten Pkw. Die beiden Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nicht verletzt.

