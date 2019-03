Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Lkw und wird schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein Lastwagenfahrer hat am heutigen Montag (20.03.2019) gegen 11.05 Uhr beim Abbiegen von der Bundesstraße 217 bei Weetzen (Ronnenberg) einen 71-Jährigen auf einem Pedelec-Fahrrad übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Der Senior hat dabei schwere Verletzungen an den Beinen erlitten.

Der 44 Jahre alte Fahrer des Lkw hatte die Abfahrt von der B 217 in Richtung Hannover genommen und wollte nach rechts in die Humboldtstraße abbiegen. An der Einmündung übersah er den aus seiner Sicht von links kommenden 71-Jährigen und kollidierte mit ihm. Der Senior wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Abfahrt wurde zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3000 Euro. /isc, schie

