Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub am Gehlenweiher

Ludwigshafen (ots)

Im Bereich des Gehlenweihers wurde ein 35-Jähriger am 07.03.2019 gegen 11 Uhr beraubt. Er hatte vor, am Weiher die Fische zu füttern und dies mit einer Kamera zu filmen. Noch während er am Kofferraum seines Autos stand und alles vorbereitete, wurde er durch zwei bislang unbekannte Täter angesprochen. Seine Kamera hatte der 35-Jährige währenddessen in der Hand. Diese wurde ihm schließlich durch einen der Täter aus der Hand gerissen. Die Unbekannten konnten in Richtung der Kleingartenanlage Oppau fliehen. Die Schadenshöhe liegt bei einem niedrigen dreistelligen Betrag.

Der 35-Jährige konnte beide Täter lediglich als zwischen 20 und 25 Jahren und etwa 1,60m groß beschreiben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



