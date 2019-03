Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Westendorf

Rinteln Westendorf (ots)

(baes) Am 23.03.2019 gegen 13.30 Uhr ereignete sich erneut ein Unfall in Westendorf. Auf der B 83 war ein junger Mofafahrer (16 Jahre) in Richtung Hameln unterwegs. In Höhe des Autohauses wollte er von der rechten Fahrbahnseite auf den linksseitig verlaufenden Radweg wechseln. Hierzu musste er die Fahrbahn queren. Ein hinter ihm fahrender Pkw touchierte das Mofa. Durch die Berührung kam der Mofafahrer zu Fall. Hierbei verletzte er sich, an dem Mofa entstand leichter Sachschaden. Der Fahrer des Pkw hielt zwar an, unterließ es aber seine Personalien bekannt zu geben und flüchtete dann von der Unfallstelle. Der Mofafahrer konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder nach Hause gehen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Bei dem beteiligten Pkw soll es sich um einen orangen Seat, in der Art eines SUV handeln. Der Pkw müsste auf der rechten Seite beschädigt worden sein. Die Polizei ermittelt nun wegen der Unfallflucht. Zeugen werden gebeten sich unter 05751 95450 zu melden.

