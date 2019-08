Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fröhnd

Wiesental: Gleitschirmflieger in Baum - unverletzt

Freiburg (ots)

Unverletzt hat ein Gleitschirmflieger eine Windböe überstanden, die ihn am Samstag, 24.08.19, gegen 15 Uhr, erfasste und in einen Baum trug. Der Flieger war beim Landeanflug in Unterkastel von der Böe erfasst worden und blieb in einem Baum hängen. Durch die Feuerwehr aus Schönau und Fröhnd konnte der Mann mittels Drehleiter aus seiner misslichen Lage befreit werden.

