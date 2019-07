Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Malente / Diebstahl eines kostbaren Fahrrades

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am Montag, den 08.07.2019, wurde bei der Polizei in Malente der Diebstahl eines Mountainbikes angezeigt.

Der Geschädigte des Diebstahls gab zu Protokoll, dass er sein "Downhill"-Fahrrad am Sonntag, 07.07.2019, gegen 17.30 Uhr in Malente - Kreuzfeld im Holmer Weg mit einem Schloss an einem Baum gesichert hatte. Bei seiner Rückkehr gegen 19.15 Uhr sei das Fahrrad nicht mehr dort gewesen.

Der aktuelle Wert des außergewöhnlichen, grün-weiß-goldenen Fahrrades der Marke "Specialized" wird von dem Anzeigenden durch das Nachrüsten / Austauschen von verschiedenen hochwertigen Teilen mit circa 7000,- beziffert.

Die Ermittler der Polizei in Malente halten es aufgrund der besonderen Auffälligkeit des Fahrrades für Wahrscheinlich, dass der bisher noch unbekannte Täter irgendjemandem bei der Benutzung / Entwendung des Zweirades aufgefallen sein könnte. Unter Umständen sind auch bereits einzelne Teile des Fahrrads zum Verkauf angeboten worden. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt werden unter 04523 - 20 17 80 bei der Polizeistation Malente entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell