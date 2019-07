POL-HL: OH-Heiligenhafen : Verkehrshinweise zu den Heiligenhafener Hafenfesttagen

Polizeidirektion Lübeck

In der Zeit vom 11. bis zum 21. Juli 2019 finden die Hafenfesttage in Heiligenhafen statt. Es wird eine Vielzahl von Besuchern erwartet, die Parkmöglichkeiten sind begrenzt, Besucher sollten die vorhandenen Parkplätze am Hafen, am Binnensee und am Steinwarder nutzen. Im gesamten Stadtbereich kann es während der Feierlichkeiten zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Es wird empfohlen, je nach Möglichkeit nicht mit dem PKW anzureisen, sondern die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist besonders am 14.07., 16.07. und 18.07 zu rechnen. An diesen Tagen finden Musikveranstaltungen bekannter Interpreten sowie am 21.07.2019 das große Abschlussfeuerwerk statt.

Es wird besonders um die Bekanntgabe in den Hörfunkmedien gebeten.

