Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Wohnhaus - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 25.08.19, zwischen 18 und 21.30 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten hierzu ein Fenster auf und durchsuchten anschließend die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell