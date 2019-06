Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Kleinkraftrad

Northeim (ots)

Northeim, K 421, zwischen Sudheim und der B3, Samstag, 08.06.19, 17.50 Uhr

Northeim (schw) - Am Samstag, 08.06.19, gegen 17.50 Uhr wollte eine 18-jährige Northeimerin mit ihrem Kymco Kleinkraftrad aus Richtung Bühle auf die K421 in Richtung Sudheim einbiegen. Dabei übersah sie den von rechts aus Richtung Levershausen herannahenden 55-jährigen Kraftfahrzeugführer aus Katlenburg-Lindau mit seinem Pkw Porsche Cayenne. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge, wobei die 18-jährige Zweiradfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca. 6000,- EUR

