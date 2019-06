Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung und Körperverletzung

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Klosteracker, Donnerstag, 6. Juni, 20.00 Uhr - 20.15 Uhr Nörten-Hardenberg (schw) - Bereits am Donnerstag, den 06.06.19 bedrohten und schlugen zwei Personen den Schlüsselberechtigten des Nörten-Hardenberger Jugendraumes, um sich Zutrittsberechtigung zu dem von Jugendlichen genutzten Gemeinschaftsraum zu verschaffen. Am Donnerstag, gegen 20.00 Uhr parkte der 19-jährige Nörten-Hardenberger, der als verantwortlicher Schlüsselberechtigter für den ortsansässigen Jugendraum bestimmt wurde, mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Klosteracker, in Nörten-Hardenberg, als plötzlich ein ihm bekannter 21-jähriger, der ebenfalls aus Nörten-Hardenberg stammt, im Beisein einer weiteren Person an die Scheibe seines Pkw klopft. Nachdem der 19-jährige die Tür geöffnet hatte, schlug der 21-jährige auf das Opfer ein und wollte geklärt haben, warum man ihm den Zutritt zu dem örtlichen Jugendraum verwehrt. Durch Tritte des bislang unbekannten Mittäters gegen das Opfer erzwangen sich der Tatverdächtige, dem der Zugang zu dem Jugendtraum offiziell untersagt ist das Zugeständnis den Jugendraum wieder betreten zu dürfen. Nach zusätzlichen Androhungen weiterer körperlicher Gewalt auch gegen einen Bekannten des 19-jährigen ließen Täter und Mittäter von dem Opfer ab und entfernten sich. Gegen beide Personen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung ermittelt.

