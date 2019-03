Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Umgestürzter Baum auf Autobahn

Dernbach (Westerwald) (ots)

Am Montagmorgen gegen 08:41 Uhr gingen bei der Polizeiautobahnstation Montabaur mehrere Hinweise auf einen umgestürzten Baum auf der Bundesautobahn 3 ein. Laut der Anrufer sollte sich zwischen dem Autobahndreieck Dernbach und der Anschlussstelle Montabaur, in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, ein umgefallener Baum quer auf allen drei Fahrstreifen befinden. Etwa 1,5 km hinter dem Autobahndreieck Dernbach (Gemarkung 56428 Dernbach) musste die Autobahn für knapp zehn Minuten voll gesperrt werden. Durch die Autobahnmeisterei wurde der Baum stückweise von der Fahrbahn entfernt. Die Vollsperrung wurde sukzessive, durch Freigabe des linken, mittleren und abschließend rechten Fahrstreifens, wieder freigegeben. Die Arbeiten dauerten in etwa 45 Minuten. Es entstand Rückstau von zeitweise fünf bis sechs Kilometern. Personen- und Fahrzeugschäden entstanden nach derzeitigem Sachstand nicht.

