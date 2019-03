Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Pkw-Brand auf der A48

Autobahn A48 (ots)

Am 28.02.2018 kam es gegen 18 Uhr auf der A48 zwischen dem Dernbacher Dreieck und der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen in Fahrtrichtung Koblenz zum Brand eines Pkw`s. An dem Pkw war während der Fahrt ein Reifen geplatzt, wodurch die Benzinleitung beschädigt wurde. Auslaufender Kraftstoff entzündete sich daraufhin am heißen Auspuff und setzte den Pkw in der Folge in Brand. Dieser wurde durch die Feuerwehr Ransbach-Baumbach gelöscht. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 15.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602-93270

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell