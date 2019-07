Polizeidirektion Hannover

POL-H: Heißes Fett löst Brand in Wohnheimküche aus

Hannover (ots)

Bei einem Feuer in einem Studentenwohnheim in Groß-Buchholz ist in der Nacht zu Samstag (29.06.2019) eine Gemeinschaftsküche stark beschädigt worden. Verletzte hat es nicht gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass eine Pfanne mit heißem Fett, die auf dem eingeschalteten Herd stand, den Brand verursacht hat.

Ersten Ermittlungen zufolge bemerkte ein Bewohner des Heims gegen 02:15 Uhr, dass dichter Qualm aus der Küche im dritten Obergeschoss zog. Er alarmierte die Rettungskräfte und machte die weiteren Bewohner der Etage auf den Brand aufmerksam, woraufhin diese das Haus verließen.

Nach einer Untersuchung des Brandortes gehen die Brandermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf mit Fett das Feuer ausgelöst hat. Dabei entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. / isc, pu

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Isabel Christian

Telefon: 0511 109-1045

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell