POL-H: Polizeistationen rund um Hannover erhalten neue Telefonnummern

Im Laufe des Monats Juli werden die Polizeistationen im Umland von Hannover neue Telefonnummern erhalten.

Die Polizeibeamten in den Polizeistationen (PSt) sind zukünftig unter folgenden Telefonnummern erreichbar:

PSt Altwarmbüchen neue Rufnummer 0511 123282-0

PSt Bennigsen neue Rufnummer 05045 91240-0

PSt Berenbostel neue Rufnummer 05131 46319-0

PSt Empelde neue Rufnummer 0511 123209-0 PSt Gehrden neue Rufnummer 05108 92281-0

PSt Hemmingen neue Rufnummer 05101 85433-0

PSt Mandelsloh neue Rufnummer 05072 77208-0

PSt Pattensen neue Rufnummer 05101 85595-0

PSt Sehnde neue Rufnummer 05138 70970-0

PSt Steinhude neue Rufnummer 05033 98188-0

PSt Uetze neue Rufnummer 05173 92543-0

PSt Wennigsen neue Rufnummer 05103 92794-0

Unter den bisherigen Rufnummern werden in der Übergangsphase Bandansagen mit der neuen Erreichbarkeit hinterlegt. Außerhalb der Geschäftszeiten werden die Telefone, so wie auch jetzt schon, auf Dienststellen weitergeleitet, die rund um die Uhr erreichbar sind. /pu, now

Die aktuellen Erreichbarkeiten aller Dienststellen der Polizeidirektion Hannover finden Sie hier:

https://www.pd-h.polizei-nds.de/dienststellen/dienststellen-der-polizeidirektion-hannover-1061.html

