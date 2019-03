Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 51jährige Frau mißachtete am Samstagnachmittag an der Kreuzung Robert-Stolz-Straße / Martin-Luther-Straße die Vorfahrt eines 46-jährigen Mannes, als sie von der Robert-Stolz-Straße nach links in die Martin-Luther-Straße nach links einbiegen wollte. Der 46-Jährige befuhr die Martin-Luther-Straße in südliche Richtung. Es kam zum Verkehrsunfall, wobei der Mann lediglich eine Prellung am Fuß erlitt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ca. 12.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell