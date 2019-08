Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mussbach - Verkehrsunfallflucht mit mehreren, beschädigten Fahrzeugen

Mussbach (ots)

Am Samstag, den 03.08.2019, befuhr ein schwarzer Mercedes aus dem Kreis Bad Dürkheim gegen 04:58Uhr von Neustadt kommend die Straße "An der Eselshaut" in Mussbach. An der Einmündung "An der Bleiche" verlor der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einer sich vor Ort befindlichen Sandsteinmauer. Des Weiteren rammte er auch noch insgesamt sechs in diesem Bereich abgestellte Fahrzeuge und beschädigte diese teilweise erheblich. Im Anschluss an den Unfall stieg der Fahrer aus und flüchtete mit einer weiteren, männlichen Person in Richtung Hermann-Löns-Straße. Das komplett beschädigte Verursacherfahrzeug wurde an der Unfallstelle zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise bezüglich des Fahrzeugführers oder dessen Begleiters nimmt die Polizei Neustadt/Weinstraße unter der Telefonnummer 06321/8540 oder der E-Mail-Adresse pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Mathis, PHK



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell