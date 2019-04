Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Cabriodach aufgeschlitzt und nach Beute gesucht

Griesheim (ots)

In der Nacht zum Montag (31.3.- 01.04.) haben sich bislang noch unbekannte Täter auf die Suche nach Beute in der Wilhelm-Leuschner-Straße begeben. Dabei geriet ein schwarzes Cabrio, vom Hersteller Mazda, in den Fokus der Kriminellen. Um in den Innenraum des Autos zu gelangen, schlitzten die Unbekannten das Verdeck auf und entriegelten von innen die Beifahrertür. Vergeblich durchwühlten sie das Handschuhfach nach Wertgegenständen. Im Anschluss traten sie die Flucht an. Durch ihr Vorgehen verursachten die Diebe einen Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nimmt das Kommissariat 21/22 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell