POL-DA: Lorsch: Bewohner überrascht ungebetenen Gast

Polizei sucht Zeugen

Lorsch (ots)

Ein Bürger aus der Karlstraße ist in der Nacht zum Dienstag (02.04.) einen ungebetenen Gast gestoßen. Gegen 1 Uhr überraschte der Lorscher den bislang noch unbekannten Täter in seiner Garage. Der Kriminelle ergriff umgehend die Flucht und rannte in Richtung Justus-Liebig-Straße davon. Der Zeuge nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Flüchtigen dann jedoch. Nach ersten Erkenntnissen hat der Unbekannte bei seiner Tat einen Motorradhelm und ein Modellfahrzeug erbeutet, weiteres Stehlgut ließ er bei seiner Flucht fallen.

Der Fliehende war etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet und trug eine Basecap. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, die den Beschriebenen vor der Tat oder bei seiner Flucht bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim zu melden (06252/706-0).

